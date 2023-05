La chirurgie de l’obésité, encore mal comprise ?

La chirurgie de l’obésité était le thème d’une soirée organisée jeudi dernier à Tahiti. L’un des trois spécialistes invités, le Pr François Pattou du CHU de Lille, défend la chirurgie bariatrique comme la seule réponse pérenne à « l’injustice biologique » de l’obésité, et souhaite la voir mieux acceptée et comprise, tant par le corps médical et paramédical que par le grand public.

Près de 150 professionnels de santé étaient réunis jeudi dernier pour une soirée thématique organisée par le Dr Massimo Senna-Buratti, spécialiste de la chirurgie bariatrique à Tahiti. Trois experts avaient fait le déplacement : le Pr Jean Gugenheim, chef du service de chirurgie digestive et du centre de transplantation hépatique, et le Dr Imed Ben Amor, praticien hospitalier du même service au CHU de Nice, et le Pr François Pattou, chef du service de chirurgie générale et endocrinienne, directeur du centre intégré d’obésité du CHU de Lille. L’occasion de partager les « actualités dans le traitement de l’obésité » et notamment les évolutions des indications, le parcours pré- et post-opératoire, ou encore le rôle du médecin généraliste.

« L’injustice biologique »

« La fréquence de l’obésité en Polynésie est plus importante que partout ailleurs en métropole, en fait elle atteint les chiffres les plus élevés dans le monde, c’est-à-dire non seulement les États-Unis, mais aussi le Mexique ou les pays du Golfe, et en général, la plupart des îles du Pacifique sont dans la même situation », dit le Pr François Pattou, qui désigne deux coupables : la prédisposition génétique ou « injustice biologique », et l’alimentation, particulièrement les boissons sucrées.

La chirurgie bariatrique est encore largement considérée comme une procédure de dernier recours pour les patients en obésité sévère. Mais le constat des spécialistes est que la chirurgie est la seule option réellement efficace, dit le Pr François Pattou. C’est notamment le seul traitement qui permet de « récupérer de l’espérance de vie », dit-il : 7 ans de vie en plus, en moyenne.

L’obésité, précurseur de plusieurs cancers

Le Pr Pattou insiste également sur le lien entre obésité et cancer : le grand surpoids est un des facteurs de risque les plus importants de certains cancers, dit-il : cancers du sein, de l’endomètre, colorectal, pancréas, œsophage, estomac…

Plaidoyer contre la stigmatisation des obèses par les professionnels de santé

Un patient opéré perd en moyenne 30% de son poids, mais revient alors dans le domaine de la prévention, et doit surveiller son alimentation et prendre suffisamment d’exercice. « Et ça, ça nécessite un effort pluriprofessionnel, dit le chirurgien, de la part des médecins généralistes, des psychologues, des infirmiers, des diététiciens. L’objectif de la rencontre de jeudi était de mieux informer ces professionnels de santé. « Il faut qu’ils redécouvrent l’obésité sous un autre prisme », dit le Pr Pattou.

Car pour lui, la question est « la grande stigmatisation de l’obésité » : « On accepte de traiter des maladies qui sont elles aussi favorisées par l’environnement et les comportements, mais pour l’obésité c’est très difficile. Les gens qui sont minces ont beaucoup de mal à le comprendre, ils pensent que ces personnes n’ont qu’à faire un effort. On sait aujourd’hui que ce n’est pas vrai, on le voit : la chirurgie ne change pas la cervelle des gens, leur volonté, et pourtant quand on « triche » avec la biologie, très rapidement les gens perdent du poids. »

Quelle que soit la technique choisie – « sleeve » ou « bypass » – la chirurgie bariatrique s’est beaucoup développée ces 20 dernières années, et les complications graves après intervention sont rares, dit le Pr Pattou, « de l’ordre de 1 pour 1000 ». Pour les limiter, il est important que les médecins traitants connaissent ces techniques et leurs risques. « Je pense qu’en insistant sur la dimension ‘injustice biologique’, tout le monde a pu prendre un peu de recul sur le ‘yakafocon’, c’est plus compliqué. La maladie obésité, quand elle est sévère, est grave, et justifie un traitement qui soit efficace, ce qu’est la chirurgie. »

On l’aura compris, le Pr Pattou voudrait que la chirurgie bariatrique prenne de l’ampleur au fenua. Si l’intervention peut-être considérée coûteuse, elle permet d’éviter ou de réduire d’autres pathologies qui elles aussi provoquent d’importantes dépenses. Elle n’est pratiquée que par deux chirurgiens, dont aucun n’exerce au CHPF, une situation qu’il déplore.