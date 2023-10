La communauté de communes des Australes officiellement créée

Te Tama a Hiro, c’est le nom que les communes des Australes oint choisi pour leur communautés, officialisée aujourd’hui. Seule Raivavae a décidé de ne pas en faire partie.

La communauté de communes des Australes est officiellement lancée, par la publication aujourd’hui de ses statuts au Journal officiel. Elle regroupe Raimatara, Rurutu, Tubuai et Rapa : Raivavae et son maire Bruno Flores avaient décidé de ne pas en faire partie.

Lors de son précédent mandat (2008-2014), Bruno Flores avait été moteur dans la dissolution du Syndicat intercommunal à vocation multiple des Australes en 2014. Le « retour service », disait-il, ne justifiait pas les dépenses. De retour à la tête de la commune depuis 2020, il n’a pas changé d’avis et son conseil municipal l’a suivi. En mai dernier, il déclarait à Radio1 : « Pour nous, c’est la renaissance du syndicat. Si c’est pour revoir les mêmes têtes… Il n’y a que les subventions qui les intéressent, pas l’intérêt général. » Il visait plus particulièrement le maire de Rurutu, Frédéric Riveta, qui ambitionne selon lui de prendre la tête de la structure. Mais il doutait aussi de la pertinence du projet pour des communes éparses, se disant peu convaincu par les expériences des Îles Sous-le-Vent et des Marquises.