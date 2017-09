La commune de Hitiaa o te ra devra payer 60 millions Fcfp

La commune de Hitiaa o te ra devra débourser 60 millions Fcfp pour indemniser le chauffeur de « case » qui avait perdu sa jambe à cause d’une coulée de boue et alors qu’il effectuait des travaux pour la commune. Elle devra aussi rembourser la CPS pour la prise en charge de tous les actes et frais médicaux.

Le tribunal administratif de la Polynésie a condamné la commune de Hitiaa o te ra à débourser 22 millions Fcfp pour indemniser d’une part, le jeune homme qui en 2012, avait perdu sa jambe dans un accident et alors qu’il effectuait des travaux pour le compte de la commune. D’autre part, la commune devra aussi rembourser la Caisse de prévoyance sociale à hauteur de 37 millions Fcfp pour la prise en charge des frais médicaux. Concernant le remboursement des 37 millions Fcfp dûs à la CPS, la commune devra s’y atteler avant le 16 novembre prochain sous peine de devoir payer des intérêts. Enfin la commune de Hitiaa o te ra devra rembourser la caisse de prévoyance sociale pour toutes les consultations de spécialistes indispensables pour le jeune homme et prendre en charge, à vie, le changement de sa prothèse. Le tavana de Hitiaa o te ra, Dauphin Domingo se pose, lui, la question de la responsabilité de l’ancien tavana Henri Florh.

Pour rappel, en 2012 la commune de Hitiaa o te ra avait fait appel aux services de ce jeune homme, alors âgé de 31 ans,afin de déblayer un terrain à Maha’ena au moyen d’un « case ». Pendant qu’il effectuait ces travaux, il s’était retrouvé enseveli sous de la boue suite à un glissement de terrain. Le jeune homme n’est pas sorti indemne de cet accident.