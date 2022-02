La compagnie Variety Cruises se lance sur le marché polynésien

Variety Cruises, compagnie de croisière basée en Grèce, qui possède et exploite actuellement huit petits navires et quatre yachts va organiser des croisières en Polynésie française, à partir de mai 2022 et toute l’année jusqu’en décembre 2023.

Selon un communiqué, Variety Cruises emmènera ses clients à la découverte de Tahiti et ses îles en naviguant aller-retour depuis le port de Papeete. Selon la compagnie, « Tahiti est idéal pour les amateurs de nature, de plongée et de randonnée, les couples en lune de miel, les voyageurs LGBTQ et d’aventure et les personnes en quête d’un voyage d’une vie. »

Variety Cruises propose deux itinéraires. L’un de huit jours qui permettra de visiter Tahiti, Bora Bora, Tahaa, Moorea, Huahine et Raiatea. L’autre périple, de 11 jours, propose « d’ explorer l’archipel éloigné et moins visité des Tuamotu », avec au programme Makatea et d’autres îles « inexplorées ». Les deux croisières seront effectuées par le Panorama II, un bateau de 49 places.

Le communiqué précise que « les invités seront rejoints par un naturaliste à bord et un coordinateur de croisière accompagnant les visites de groupe menées par des guides experts locaux soutenant la communauté locale. » Il informe également que la compagnie travaillait avec la Mokarran Protection Society, une organisation située à Rangiroa qui étudie et protège le grand requin-marteau, « en sensibilisant les clients et en faisant progresser les initiatives de protection marine de la compagnie. »

C’est la première fois que cette compagnie propose à sa clientèle de se rendre en Polynésie. « Nous sommes ravis de vous annoncer que Tahiti est la nouvelle destination de la famille Variety Cruises », a déclaré son PDG Filippos Venetopoulos, avant d’affirmer, « nous sommes une compagnie en pleine croissance et le lancement de cette nouvelle destination est révélateur de l’expansion que connaîtra notre compagnie dans les années à venir. »