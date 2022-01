La concession EDT aux Marquises prolongée de 2 ans

Un accord entre EDT et les îles de Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou a été trouvé, quelques heures avant l’échéance de la concession. EDT assurera la production et distribution d’électricité pendant encore deux ans, le temps pour les communes de relancer un appel d’offres.

Les négociations de la dernière chance ont abouti entre EDT et les trois îles des Marquises dont la concession arrivait à terme ce 31 décembre à minuit. EDT a accepté de gérer le système électrique de Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou pour deux ans de plus, évitant ainsi une rupture de service au 1er janvier.

Les trois îles étaient censées renouveler leur concession pour 10 ou 20 ans mais n’étaient pas satisfaites par les offres formées par la filiale d’Engie et les 2 autres candidats en lice. EDT ayant déjà prolongé la concession deux fois, elle refusait la nouvelle prolongation de 9 mois demandée par les tavana, qui aurait laissé le reste de l’année dans l’incertitude.

Les trois îles doivent profiter de ces deux ans pour relancer un appel d’offre mutualisé, éventuellement avec Fatu Hiva et Tahuata. Le Pays et l’État qui participaient aussi aux négociations devront faire évoluer la réglementation pour rendre possible ce report. Dans un communiqué conjoint, les maires marquisiens précisent : « Ce délai de deux ans permettra à la société EDT d’avoir de la visibilité en matière de gestion courante et d’investissement, et pour les communes d’aborder avec plus de sérénité le processus de mutualisation du service public de l’électricité au sein de l’archipel des îles Marquises. Les Hakaiki souhaitent rassurer la population sur la continuité du service public de l’électricité et adresser leurs vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. »