La confiance des ménages continue de s’effondrer

Le Cerom, qui rassemble l’IEOM, l’AFD et l’ISPF, vient d’actualiser son « indicateur de confiance des ménages », un outil qui permet d’évaluer la perception de la situation économique. Publié tous les six mois, il continue de chuter. On apprend par exemple que seul un ménage sur deux parvient à épargner.

Calculé tous les semestres par les Comptes économiques rapides pour l’outremer, sur la base d’une enquête menée auprès de 900 foyers des îles du Vent, l’indicateur de confiance des ménages permet de connaitre la perception de la situation économique et les intentions d’achats et d’investissement des Polynésiens pour l’avenir. Après un pic de confiance observé entre février et août 2023, il avait drastiquement chuté au second semestre l’an passé. Les derniers chiffres confirment la tendance, entre février et août 2024.

Un ménage sur dix ne s’en sort pas

L’enquête révèle que seuls deux ménages sur dix s’attendent à une amélioration de la conjoncture économique, quand 40% d’entre eux redoutent au contraire sa dégradation. Deux ménages sur dix, encore, se montrent pessimistes sur le marché de l’emploi futur. Concernant leur situation financière personnelle, 50% d’entre eux estiment réussir à mettre de l’argent de côté, un taux en hausse, puisque l’enquête menée entre août 2023 et février 2024 révélait qu’il n’était que 30% dans ce cas. Selon le Cerom, encore un ménage sur dix ne parvient pas à boucler les fins de mois, contre 15% il y a six mois. « Ils estiment parvenir davantage à épargner et à faire face à leurs charges », résume l’étude, alors que 50% d’entre eux ont un prêt en cours. Enfin, les intentions d’achat sont en baisse. Sur les six prochains mois, 46% des ménages comptent réduire leurs achats, et seulement un ménage sur dix à l’intention d’investir dans l’immobilier.

Cette publication intervient une dizaine de jours après l’indicateur de confiance des entreprises, calculé par l’IEOM. Celui-ci notait un regain de confiance des entreprises pour le court terme, mais un manque de visibilité pour le moyen terme.