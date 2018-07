La coupe d’Océanie des U-19 aura lieu à Tahiti

La sélection tahitienne de football des moins de 19 ans participe aux championnats d’Océanie du 5 au 18 août prochain. Une place en finale permettrait aux rouges et blancs de se qualifier directement pour la coupe du monde des moins de 20 ans qui se déroulera en Pologne l’an prochain.

A l’aube des championnats de la confédération océanienne de football des moins de 19 ans, les joueurs tahitiens entendent bien marcher sur les pas de leurs ainés, ceux de la « génération Charbonnier ». Alors en poste à la tête de l’équipe nationale de Tahiti, Lionel Charbonnier, champion du monde 98, avait remporté la coupe d’Océanie U-19, synonyme de qualification pour les championnats du monde U-20 en Egypte un an plus tard.

Pour rééditer l’exploit et se qualifier pour la coupe du monde U-20 en Pologne, il faudra donc se qualifier en finale de la compétition ou remporter les championnats d’Océanie de football qui se dérouleront à Tahiti aux stades Pater et Fautaua du 5 au 18 août prochain. Après tirage au sort, les rouges et blancs affronteront, dans le groupe A, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Tonga et les favoris de la compétition, la Nouvelle Zélande.

L’entraineur des Aito Taure’a, Bruno Tehaamoana a annoncé lundi le groupe de 26 qui participera à la préparation à l’issue de laquelle, six quitteront le groupe. En match d’ouverture du tournoi, les Tonga affronteront la Papouasie Nouvelle Guinée au stade Pater. Le stade Fautaua de Papeete accueillera quant à lui les équipes du groupe B. Rendez-vous le 18 août prochain, au stade Pater pour la finale.