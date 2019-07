La course des porteurs de fruits ouvre le bal des sports traditionnels

Une quarantaine de participants se sont affrontés ce jeudi au Parc Paofai lors de la traditionnelle course de porteurs de fruits. Quelques étrangers ont fait le déplacement dont des athlètes des Îles Cook, de Hawaii et de Nouvelle-Zélande.

La course des porteurs de fruits qui s’est tenue ce jeudi marquait le début des épreuves de sports traditionnels qui se déroulent pendant le heiva. Avant le début de l’épreuve, les athlètes devaient présenter leur charge à la pesée. Les charges allaient de 15 kilos (pour les femmes) à 50 kilos selon les catégories, de débutant à vétérans. Les hommes couraient sur une distance de 1 320m, les femmes sur 948m.

Les spectateurs étaient venus en nombre pour assister à cette première épreuve des sports traditionnels. Les dieux maohi étaient aussi de la partie, car si le ciel se montrait menaçant au départ, il a laissé place à un soleil de plomb. Idéal pour les spectateurs, moins pour les athlètes.

Parmi les équipes, la plus sollicitée pour des photos a été sans contestation possible celle de Hawaii. Une équipe de solides Apollon n’hésitant pas à dévoiler leurs parties charnues à la plus grande joie des spectatrices.

Même si celle-ci n’a pas fait le résultat escompté lors des courses, elle a fini dans les derniers, à l’applaudimètre elle a tout raflé. Manahari Gauthier, originaire de Tahiti, faisait partie de l’équipe et c’est à bout de souffle qu’il a répondu à nos questions et non sans humour.

Chez les jeunes Tauhere Pirato, 16 ans, a terminé premier. Ce rameur de Shell Va’a dont c’est la première participation a parcouru les 1 320m avec une charge de 20 kilos sur les épaules.

Chez les vahine c’est Thomson Davina qui s’impose. Moana Maire termine premier en Tu Hou (charge de 30kg), en catégorie Tu Hou Master, Tereino Selveto s’impose tout comme Philippe Tinomoe en catégorie Aito. Les prochaines épreuves de sports traditionnels se dérouleront vendredi 13 juillet au parc Vairai de 12h30 à 16 heures avec la coupe du Pacifique coprah individuel “Tane”, le lever de pierre (vahine, léger, moyen, master, lourd) et le lancer de javelot “Patia Ai”.