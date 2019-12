La course poursuite « aurait pu être dramatique », dit Mario Banner

Le commissaire divisionnaire Mario Banner est revenu sur la course poursuite qui a eu lieu jeudi entre une voiture et la police et qui a failli coûter les jambes à un de ses policiers « À une demi-seconde près il (ndlr le conducteur) aurait pu broyer les genoux de ce fonctionnaire de police (…) je ne laisserai pas passer cette affaire ».

La course poursuite qui a eu lieu jeudi entre les forces de l’ordre et un véhicule de location a défrayé la chronique. Une course qui a débuté à Arue pour se terminer à Papeete avec l’interpellation de son conducteur. Le commissaire divisionnaire Mario Banner affirme que c’est la première fois qu’un tel évènement de ce genre arrive à Papeete « ce qui est pire, c’est que ce n’est pas dans les habitudes locales de se livrer à de telles choses. À Papeete c’est la première fois, je pense que c’est un cas isolé, mais cela va peut-être donner des idées aux autres ». Dans cette course poursuite, l’homme a forcé le barrage de police et blessé deux fonctionnaires de la DSP qui ont eu 7 et 8 jours d’ITT « À une demi-seconde près il (ndlr le conducteur) aurait pu broyer les genoux de ce fonctionnaire de police ».

« Je ne laisserai pas passer cette affaire »

Pas question pour lui de laisser passer cette affaire. Les fonctionnaires de police ont d’ores et déjà déposé une plainte à laquelle le commissaire divisionnaire s’associera. Il demandera des indemnités qui seront entièrement reversées aux associations caritatives comme qui viennent en aide aux femmes battues ou font la promotion de la sécurité routière.