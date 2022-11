Dans le but de faciliter les démarches des ressortissants de la CPS et de mieux répondre à leurs attentes, la Caisse de protection sociale a décidé de revoir entièrement l’ergonomie de son site internet. Après une année de travail et de réflexion le nouveau site est désormais opérationnel.

Cette nouvelle mouture et sa navigation entièrement repensée, doit permettre de trouver plus facilement les informations utiles, grâce à une recherche en ligne plus optimale, mais aussi d’effectuer des démarches simplifiées à distance. « C’est un site adapté aux besoins des ressortissants », assure Vincent Fabre, directeur général de la CPS.

Le but étant d’améliorer la qualité de service, et de désengorger l’accueil de la CPS, en évitant que les gens se déplacent pour des démarches classiques, « plus on pourra faciliter les démarches classiques en ligne, et plus on aura une capacité à répondre aux opérations complexes avec une qualité de service accrue. »

Il est à noter que ce site sera évolutif et qu’à court terme la CPS compte offrir une version de son site en reo Maohi.