La CSTP-FO annonce un congrès, mais refuse la réunion du 19 avril

Dans un communiqué envoyé par la secrétaire générale adjointe de la CSTP-FO, Mireille Duval, la confédération annonce qu’elle prévoit de convoquer un congrès pour élire un nouveau secrétaire général après le départ d’Angélo Frébault. Mais elle refuse la date du 19 avril proposée par Jean-Paul Urima.

La guerre interne se poursuit à la CSTP-FO. Mercredi, une quarantaine de secrétaires généraux et trésoriers de syndicats affiliés à la CSTP-FO, et menés par Jean-Paul Urima et Mahinui Temarii, avaient transmis aux médias la lettre de convocation à une réunion du comité confédéral territorial pour le 19 avril. Vendredi, l’actuelle secrétaire générale adjointe de la CSTP-FO, Mireille Duval, a envoyé un communiqué pour annoncer qu’un congrès serait réuni pour élire un nouveau secrétaire général, mais que la date du 19 avril n’était pas retenue pour la convocation du comité confédéral territorial. Reste maintenant à savoir lequel des deux camps, celui de Jean-Paul Urima et Mahinui Temarii ou celui de Patrick Galenon et Angélo Frébault, compte le plus de partisans pour prendre le pouvoir à la CSTP-FO.