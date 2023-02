La CSTP-FO et la FSU appellent à la grève demain

Alors que l’UNSA laisse le choix à ses adhérents de se mobiliser ou pas, la CSTP-FO et la FSU appellent à une mobilisation collective ce mardi dès 8 heures devant le monument aux morts.

À la veille de la mobilisation contre la réforme des retraites du 7 février, lancée par l’intersyndicale, la CSTP-FO et la FSU comptent sur la « solidarité polynésienne ». Dans un communiqué, elles appellent « l’ensemble des syndicats de fonctionnaires des autres fédérations et l’ensemble des collègues de toutes les administrations de l’État en Polynésie, syndiquées ou pas » à les rejoindre. Au programme, un sit-in au monument aux morts, demain à partir de 8 heures. Le discours est le même : « 64 ans et 43 annuités, c’est toujours non !« . Les syndicats pointent d’ailleurs du doigt « les prétendues avancées indiquées par le Gouvernement » qui seraient selon elles « un leurre ». Les premières mobilisations et les argumentations pèseraient chaque jour davantage sur les députés, selon l’intersyndicale, un poids écrasant à l’heure où le gouvernement constate qu’il n’a pas la garantie d’avoir la majorité requise pour faire voter cette réforme.