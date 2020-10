La culture polynésienne s’ancre dans l’ère du numérique

Te Fare Tauhiti Nui investit la toile afin de répandre la culture polynésienne jusque dans les coins les plus reculés du territoire, mais aussi en proposant au monde entier de vivre les événements qu’elle organise. Une avancée qui tombe à point nommé avec la pandémie, suite à laquelle l’établissement s’est tourné vers un usage accru du numérique pour satisfaire ses habitués, et également faire connaître la culture polynésienne à l’international.

Pour se donner les moyens de ses ambitions, la Maison de la Culture a planché ces derniers mois sur l’amélioration de son site internet. Celui-ci a été totalement repensé et modifié afin de pouvoir accueillir de manière fluide plusieurs évolutions (paiement en ligne, live d’événements, services divers).

Des services dématérialisés

Le public résidant loin de Papeete peut désormais s’abonner en ligne à la Médiathèque, y compris depuis les îles, et accéder à un fonds numérique de plus de 230 ouvrages et plusieurs milliers de journaux et magazines dans plusieurs langues.

Les inscriptions aux cours et ateliers à l’année

Le paiement mensuel est désormais possible via le site Internet et permet de s’inscrire à une offre de 17 cours et ateliers pour enfants et adultes à suivre sur place. Une démarche confortable pour les usagers dont les horaires professionnels ne permettent pas toujours de se rendre dans les locaux de l’Établissement à temps pour régler leurs cours.

Des contenus culturels en ligne avec l’espace “Culture chez vous”

Grâce à la plateforme numérique “Culture chez vous” ouverte pendant le confinement, le site dispose déjà d’un catalogue destiné à s’étoffer. Les internautes pourront prochainement retrouver sur la plateforme des cours en ligne, des initiations à différentes disciplines, des conférences et soirées littéraires ou encore des workshops. L’objectif final est que cet espace devienne au fil du temps un rendez- vous pour les amoureux de la culture polynésienne sous toutes ses formes.

Dossier TFTN Numérique by bastia