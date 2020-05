La culture revient sur le devant de la scène

Afin de relancer le secteur de la culture, le ministère a demandé à chacun des services et établissements de repenser certains évènements et d’en envisager de nouveaux. Car la relance passe obligatoirement par la programmation de spectacles de grande ampleur. Ainsi la reprogrammation, mais aussi la création de nouveaux événements rythmeront le second semestre de l’année 2020.

Parmi les grands événements maintenus et repensés pour s’adapter aux normes et contraintes actuelles, le conseil des ministres a dressé la liste de ces événements.

Le Heiva des écoles qui, en accord avec les écoles de danse, se tiendra en juillet sous une forme adaptée.

qui, en accord avec les écoles de danse, se tiendra en juillet sous une forme adaptée. Le Hura Tapairu – Tahiti qui n’accueillera que des troupes locales, au vu de la situation sanitaire internationale

qui n’accueillera que des troupes locales, au vu de la situation sanitaire internationale Le Festival Cinematamua qui se tiendra au sein des jardins du Musée de Tahiti et des îles.

qui se tiendra au sein des jardins du Musée de Tahiti et des îles. Le Ta’urua himene qui permettra à la population de renouer avec les chants traditionnels.

qui permettra à la population de renouer avec les chants traditionnels. Le concert Tuiro’o qui mettra en valeur les chanteurs et voix qui ont rythmé l’histoire du fenua.

qui mettra en valeur les chanteurs et voix qui ont rythmé l’histoire du fenua. Le Grand gala du Conservatoire qui sera organisé à To’ata par le Conservatoire artistique de la Polynésie française et qui sera présenté au public le 12 décembre.

qui sera organisé à To’ata par le Conservatoire artistique de la Polynésie française et qui sera présenté au public le 12 décembre. Le Concert des orchestres du CAPF où les formations orchestrales présenteront leurs plus belles pièces et notamment un extrait de l’opéra en langue tahitienne.

Les nouveautés au 2e semestre

Pour relancer la créativité et le secteur culturel, le ministère de la Culture a imaginé en partenariat avec ses établissements plusieurs événements. L’un intitulé Fa’aiho, gratuit, se tiendra en deux temps. Le premier, tourné en majorité vers les arts de la scène, se tiendra à TFTN. Le second, en faveur des arts plastiques, sera présenté au sein du Musée de Tahiti et des îles.

Fa’aiho – TFTN est programmé du mercredi 12 au samedi 15 août prochain. Seront ainsi mobilisés des chanteurs, des musiciens, des danseurs, des comédiens, des auteurs, des écrivains, des éditeurs, des animateurs en arts, en langue, en chant, en sport.

Faˈaiho, ta’u tufa’a, au Musée de Tahiti et des îles se tiendra du 6 novembre 2020 au 14 mars 2021. Cet événement sera destiné aux artistes détenteurs de la carte d’artiste professionnel et aux artistes diplômés du Centre des métiers d’art. Les artistes proposeront des œuvres autour de quatre thématiques issues des collections du musée, à savoir : Tiki et Ti’i, l’ornementation, la navigation et la musique. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au vendredi 3 juillet à midi, et le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du Musée de Tahiti et des îles.

Afin de faire vivre l’exposition, plusieurs projets seront menés en parallèle :