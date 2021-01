La DCA, guichet unique des permis de construire

Les agents de la nouvelle Direction de la construction et de l’aménagement, créée au 1er janvier 2021, sont réunis en séminaire de cohésion jeudi et vendredi. Regroupant en un seul service et un seul lieu les compétences urbanisme et hygiène de la construction, la DCA doit faciliter l’obtention des permis de construire en réduisant les délais d’instruction.

La Direction de la construction et de l’aménagement se met en place, regroupant l’ancien Service de l’aménagement et de l’urbanisme dont elle conserve les locaux et le directeur, Bernard Amigues, et 7 agents du Centre d’hygiène et de salubrité publique, chargés de la partie hygiène de l’instruction des permis de construire. Au total, la DCA compte 80 agents, entre Papeete, Taravao, les Îles Sous-le-Vent et les Marquises.

« C’est un guichet unique pour toutes les procédures d’instruction des permis de construire, dit le directeur de la DCA Bernard Amigues (…), mais au-delà de l’appellation guichet unique, il y a un gros travail d’amélioration des accueils physique et numérique puisqu’on va travailler en 2021 sur la dématérialisation de l’instruction des permis de construire. »

La DCA doit ainsi mettre en œuvre, avec « plus d’efficacité » le nouveau cadre réglementaire (Schéma d’aménagement général, PGA, plans de prévention des risques…) qui sera bientôt complété, notamment, par la possibilité de terrasser des petits lots sans autorisation, alors que, explique Jean Christophe Bouissou, le ministre du Logement et de l’Aménagement, les questions d’urbanisation, notamment dans l’agglomération de Papeete, deviennent cruciales.

Faciliter l’investissement par des procédures plus simples et plus rapides

Autre préoccupation du ministre, « pour les gens qui veulent investir dans notre pays, il ne faut pas que ce soit le parcours du combattant. Ça a été un reproche pendant des années, des gens qui veulent investir et qui se retrouvent au bout d’un an obligés de jeter l’éponge. » Et il insiste sur la nécessité de se préparer à la reprise : « Pourquoi est-ce que les gens aujourd’hui ont envie d’investir sur le plan hôtelier alors qu’on voit une certaine forme de débâcle sur le plan planétaire ? C’est parce que nous avons confiance dans l’avenir. Notre capacité de demain, ça commence aujourd’hui. Je communique cette volonté politique de la part du gouvernement et du président du gouvernement, je veux maintenant qu’il y ait une concrétisation. »