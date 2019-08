La dengue de type 2 ne faiblit pas : Moorea passe en phase d’épidémie

Le dernier bulletin de veille sanitaire fait état d’un total d’un total de 360 cas depuis le 10 avril dernier, soit 115 nouveaux cas déclarés entre le 29 juillet et le 11 août. La grippe B est toujours bien présente, et les symptômes grippaux aussi.

Au 19 août, la Polynésie comptabilisait, selon le bureau de veille sanitaire, un total de 360 cas de dengue de type 2 dont 115 nouveaux cas sur les deux dernières semaines observées.

Comme Bora Bora avant elle, Moorea, qui était en phase d’alerte, est passée en phase d’épidémie. Les communes d’Afareaitu, de Haapiti et de Paopao sont touchées. Tahiti est toujours en phase d’épidémie : toutes les communes sont touchées sauf Mahaena, Pueu et Teahupoo. Et six îles sont en phase d’alerte, au lieu de trois il y a 15 jours : la dengue de type 2 s’est manifestée à Rangiroa, Raiatea, Huahine et Hiva Oa, en plus de Nuku Hiva et Fakarava.

Côté grippe, on décompte 167 nouveaux cas de symptômes grippaux, et 29 cas de grippe B déclarés, dont 15 ont nécessité une hospitalisation.