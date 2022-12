La Dépêche de Tahiti revient en format numérique

La Dépêche de Tahiti a fait son retour dans le paysage médiatique ce mercredi. Elle revient pour l’instant en format digital puisque la nouvelle direction négocie encore l’impression de l’édition papier.

La rédaction de La Dépêche de Tahiti qui avait dit au revoir mais pas adieu à ses lecteurs en avril dernier a franchi un premier pas ce mercredi. Si on associe depuis 1964 le titre à un journal papier, c’est pourtant une version numérique de l’information que propose pour l’instant La Dépêche de Tahiti. La direction annonçait la reprise d’une édition papier, mais les fidèles lecteurs devront patienter un petit peu puisque des négociations sont encore en cours pour l’impression. Le logo a été modernisé, et c’est sur le site ladepeche.pf que les lecteurs peuvent découvrir la version « nouvelle et à la fois ancienne » du quotidien.

Pour le moment l »équipe de la rédaction est composée de quatre journalistes qui avaient été licenciés lors de la liquidation du quotidien. « Une rédaction débutante », qui sera renforcée dans les prochaines semaines par deux journalistes supplémentaires et aussi des correspondants dans les îles. « On sera là pour ramener le débat malgré tout dans le journalisme en Polynésie », assure Bertrand Prevost, rédacteur-en-chef.