La « deuxième affaire d’Air Moorea » était de retour devant la cour d’appel de Papeete ce jeudi. Si Didier Quemeneur ancien contrôleur de production a lui été définitivement condamné à 1 an de prison avec sursis, le mécanicien Vincent Roche était jugé aujourd’hui uniquement pour mise en danger de la vie d’autrui. Le parquet a requis une réforme de sa peine à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. La décision sera rendue le 4 novembre prochain.

Il y a 14 ans, quatre mois après le crash du Twin Otter d’Air Moorea, un dysfonctionnement était découvert sur un appareil qui assurait une liaison avec les îles Marquises. Plusieurs personnes et la compagnie elle-même étaient mises en cause en octobre 2017 pour mise en danger de la vie d’autrui et mise en circulation d’un appareil non conforme pendant le festival des Marquises. Là aussi, l’usure prématurée d’un câble de commande était en cause, sans toutefois avoir provoqué d’accident. La compagnie ayant été relaxée, tout comme l’ancien pilote, Claude Marreaud, aujourd’hui c’est le cas du mécanicien, Vincent Roche, qui était réexaminé en cour d’appel sur décision de la Cour de cassation.

« Un rôle minime »

Vincent Roche était mécanicien B1 pour Air Moorea à l’époque des faits. Il avait pour mission de superviser deux personnes qui ont effectué le contrôle du câble prématurément usé en question. Seulement voilà, sur le papier, la délivrance du certificat de navigabilité était de la responsabilité de M. Quemeneur, rappelle l’avocat du prévenu. Par ailleurs, les faits remontant à pas moins de 14 ans, Me François Quinquis a estimé qu’il convenait de juger les faits avec toutes les informations dont on dispose aujourd’hui.

Le procureur a recommandé à la cour d’appel de réformer la peine de Mr. Vincent Roche, en la réduisant de 1 an à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le verdict de la cour sera rendue le 4 novembre prochain.