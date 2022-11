La deuxième édition du Tāhei ‘auti ia Moorea est reportée

Au vu de la météo, la fédération qui organisait ce rassemblement « pour un développement raisonné » de l’île sœur, a dû se résoudre à le reporter à une date ultérieure.

« La célébration des un an du Tāhei ‘auti ia Moorea et de Matarii i ni’a initialement prévue ce samedi 19 novembre est reportée à une date ultérieure » a annoncé le comité d’organisation en milieu de matinée. En cause, le mauvais temps, bien sûr et le risque de voir cette deuxième édition se solder par un échec en termes de mobilisation. Il y a un an, le premier opus de cette manifestation « pour un développement raisonné » de l’île sœur et contre plusieurs projets commerciaux et immobiliers, avait rassemblé plus d’un millier de personnes sur la plage de Temae, dont la « privatisation » est au cœur de la contestation. La météo n’a tout de même pas empêché un petit comité de tenir une cérémonie « autour du Pou ».

À noter que le vaccinodrome prévu ce samedi à l’Institut Mathilde Frebault de Mamao, à Papeete, a lui aussi été reporté « pour cause d’intempéries ».