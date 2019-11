La DGAE effectue des contrôles sur la farine subventionnée

La Direction générale des Affaires économiques a lancé une « opération de contrôle » la semaine dernière sur la farine importée utilisée par les boulangers, indique un communiqué.

La farine subventionnée destinée à la fabrication du pain a été, la semaine dernière, l’objet de questionnements sur les réseaux sociaux. La DGAE, selon un communiqué de la présidence, « a immédiatement diligenté une opération de contrôles dans les heures qui ont suivi l’alerte. »

Le communiqué ne dit pas si les contrôles ont déjà donné des résultats, mais « il est rappelé aux consommateurs, aux boulangers et aux importateurs que la DGAE reste vigilante sur la qualité des farines mises à la consommation et qu’en tout état de cause, elle sera à l’écoute des plaintes qui pourraient lui être remontées sur ce sujet. »

Rappelons que le syndicat des boulangers demande au Pays depuis plusieurs semaines la revalorisation du prix de vente de la baguette de pain, qui à 53 Fcfp est inchangé depuis 2011. Le vice-président et ministre de l’Économie, Teva Rohfritsch, qui les a reçus, a promis un geste. Il devrait prochainement proposer au conseil des ministres un tarif entre 50 et 60 Fcfp.