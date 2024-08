La DGRH et la DMRA fusionnées dans une nouvelle « Direction des talents et de l’innovation »

Dans son objectif de « rationalisation des moyens de l’administration », le Pays créée la Direction des talents et de l’innovation qui va rassembler la Direction générale des ressources humaines et la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration. Elle sera opérationnelle au 1er janvier 2025.

On connait à présent le nom de l’entité qui va réunir la Direction générale des ressources humaines et la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration, dont Radio1 vous parlait début juillet : ce sera la « Direction des talents et de l’innovation ». Un petit parfum de « startup nation », donc, pour baptiser ce service qui va compter 123 personnes, y compris 17 agents venus de la Direction du budget et des finances et chargés de la gestion de la paie de l’administration territoriale.

Annoncé au personnel en janvier, le projet de fusion avait fait quelques vagues : la mise en cohérence des missions des deux directions et la compétence du consultant chargé de « l’accompagnement à la conduite du changement » faisaient notamment débat. Après un courrier courroucé des délégués syndicaux, des ateliers de travail avaient été organisés pour les agents et les « managers » des deux directions.

Le compte-rendu du conseil des ministres indique qu’une des premières innovations sera la création d’une « section des parcours individuels » pour centraliser le suivi des carrières et des compétences, jusqu’ici « très cloisonné ».

Enfin, la nouvelle direction qu’on annonçait pour septembre sera opérationnelle au 1er janvier prochain, un peu moins d’un an après l’annonce de sa création aux agents.

Avec communiqué