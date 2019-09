La DSP contrecarre une arnaque en ligne et rapatrie 65 millions Fcfp au fenua

Une société automobile du fenua a été victime d’une « arnaque » en ligne à hauteur de 65 millions Fcfp. Avertie très rapidement, la brigade financière de la Direction de la sécurité publique (DSP) a enclenché la procédure adéquate. Et en moins de 48 heures les fonds de la société automobile ont été gelés et rapatriés au fenua.

Le 25 juillet dernier, un groupe automobile polynésien a été victime d’une arnaque en ligne. Et c’est la réactivité du patron de la société ainsi que de ses collaborateurs qui a évité que l’entreprise se fasse arnaquer de 65 millions Fcfp. « C’est un travail pointilleux pour laquelle il faut avoir de la réactivité, à 24 heures près tu rates tout » affirme le commissaire divisionnaire de la Direction de la sécurité publique (DSP) Mario Banner.

« On a pu geler les fonds en pays étranger et le must c’est qu’on a pu rapatrier ces fonds en Polynésie »

L’agent de la brigade financière de la DSP indique qu’il existe plusieurs formes d’escroquerie en ligne. Mais il précise que la plus préjudiciable aux entreprises est le faux ordre de virement (FOVI), comme l’arnaque aux président et l’arnaque aux faux RIB plus communément appelé « mail spoiler ».

La société automobile a été victime de l’arnaque aux faux RIB. « Le PDG et son assistante nous ont tout de suite alerté, puis on a déclenché nos moyens logistiques, procéduraux, pour geler les fonds en Chine pour pouvoir ensuite les rapatrier », affirme l’agent de la brigade financière de la DSP.

Le patron de la direction de la sécurité publique (DSP), le commissaire divisionnaire Mario Banner, dit que ces arnaques sont des affaires qui « minent pas mal la métropole ». Il appelle les dirigeants de sociétés à la plus grande vigilance. « Cela fait plusieurs sociétés qui se font avoir, à un moment il faut avoir du discernement et surtout de la réactivité ».

L’usurpation de mails permet de donner des instructions aux victimes pour effectuer de nouveaux virements de fonds

Le policier de la brigade financière de la DSP raconte que les faussaires ont réussi à usurper les échanges de mails entre le fournisseur de pièces détachées basé en Chine, et la société automobile. Ils ont aussi par la même occasion récupéré les données bancaires et les relevés d’identité bancaire (RIB), « puis ont donné des instructions à l’entreprise du fenua, qui avait des factures en cours, de faire les virements sur un nouveau compte bancaire basé à la Bank of China. Et c’est en voyant plusieurs demandes similaires que le patron ainsi que ses collaborateurs ont vu la supercherie et ils nous ont alerté ».

Il précise que le mode opératoire est attribué aux Israéliens et que les adresses Internet Protocol (IP) ont été localisées et identifiées au Nigéria.

Une procédure spécifique pour contrecarrer ces arnaques en ligne

Lorsqu’une arnaque en ligne est découverte, une procédure spécifique est mise en place et tous les leviers sont activés.

L’agent de la DSP raconte qu’il a d’abord averti ses « confrères policiers à la Direction de la coopération internationale» qui ont activé leurs relais en Chine pour intercepter les fonds. « On a aussi pris attache avec l’Office central de répression contre la grande délinquance financière, tout cela dans un délai de 24 heures, ce qui a permis d’augmenter les chances de gel des fonds. Au-delà de 24 heures les chances s’amenuisent. C’est une chaîne de réactions qui fait qu’on augmente nos chances de récupérer les fonds. Le judiciaire a surtout permis le gel et le rapatriement des fonds par le biais de Tracfin, l’organisme chargé de lutter contre la fraude, le blanchiment d’argent pour qu’il puisse geler et rapatrier les fonds ». L’agent de la brigade financière de la DSP précise que le dossier a ensuite été transmis au Groupe d’intervention régional (GIR) de Paris pour « la suite des investigations, notamment l’identification et la localisation des auteurs ».

Il s’agit pour tous ces services de pouvoir « d’abord intercepter les fonds, les rapatrier quand il s’agit de virements internationaux et identifier les auteurs de l’escroquerie » précise le policier.

« Je ne désespère pas d’avoir un 2ème poste investigateur cybercriminalité » – Mario Banner

À Tahiti, la DSP a en son sein un agent « breveté investigateur cybercriminalité » (ICC) formé à la résolution des arnaques en ligne. Il est actuellement en métropole pour une formation : « c’est un stage qui coûte très cher, cela se fait en trois modules (…) et je l’ai obtenu il y a deux ans, et j’ai pu former un Polynésien de la brigade financière à ce type d’affaires (…) je ne désespère pas d’avoir un 2ème poste d’ICC », affirme Mario Banner. C’est donc un autre agent de la brigade financière qui a mené l’enquête ayant trait à cette arnaque en ligne. D’ailleurs le patron de la DSP a fait la demande d’un autre agent ICC dans son service.

Ces 5 dernières années, la Polynésie a connu près d’une dizaine d’arnaques en ligne. Ces dernières peuvent d’ailleurs conduire à la fermeture de certaines sociétés. Pour rappel, en mars de cette année, l’usine de jus de fruit de Moorea a été victime d’une arnaque en ligne pour un préjudice de 150 millions Fcfp.

A lire aussi: Vaste arnaque contre l’usine de jus de fruit de Moorea