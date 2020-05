La DSP en manque de chien renifleur

Depuis le décès du brigadier Loïc Ly Sao, maître-chien de Jipsy, la DSP est dépourvue de chien détecteur de stupéfiants. Pour pallier ce manque, la DSP étudie deux pistes. Celle d’un chien français et celle d’un chien néo-zélandais. Ce dernier semble avoir la préférence de la police, car dressé spécialement pour détecter l’ice et les espèces.

Si la descente qu’a effectuée la DSP jeudi dans divers points chauds de la capitale n’a donné que peu de résultats – 9 sachets d’ice, quelques sticks d’herbe et un plant de paka- ce n’est pas faute d’avoir fouillé les moindres recoins, mais surtout faute d’avoir un chien renifleur de drogue.

Depuis le décès du brigadier Loïc Ly Sao, le maître-chien de Jipsy, en septembre 2019, la DSP en est dépourvue. La brigade cynophile de la douane les épaule pourtant dans ce type d’opération, mais elle n’est pas toujours disponible. « On a signé une convention officielle avec la douane, dans les semaines qui ont suivi le décès de notre maître-chien, pour mettre en commun nos forces. Et on l’inclut dans nos dispositifs. Mais malheureusement, jeudi la douane n’était pas disponible », reconnaît le Directeur de la sécurité publique, Mario Banner.

Il faut donc un remplaçant à Jipsy. Et la DSP étudie deux pistes. Celle d’un chien français, mais aussi celle d’un chien néo-zélandais. « Il y a une négociation en cours avec les autorités néo-zélandaises pour que l’on puisse avoir une formation et un chien néo-zélandais qui est uniquement formé à détecter l’ice et aussi l’argent », précise Mario Banner.

La préférence irait au chien néo-zélandais car les chiens français, eux, sont formés pour détecter le cannabis, l’héroïne et la cocaïne et non l’ice. Si tout va bien, la DSP devrait accueillir son nouvel équipier d’ici la fin de l’année.

À lire aussi :