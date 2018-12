La Fape publie un manifeste pour la COP24

A l’occasion de la COP24 qui se déroule à Katowice en Pologne, du 2 au 14 décembre, la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement de Polynésie française publie un manifeste à destination du public.

La COP 24 qui se déroule en ce moment même à Katowice en Pologne a pour objectifs de faire aboutir les négociations sur les règles d’application de l’Accord de Paris, et de réaliser un premier bilan mondial des efforts collectifs d’atténuation des émissions de CO2.

A cette occasion, la Fape (Association de Protection de l’Environnement de Polynésie française) a publié lundi un manifeste à l’intention du public. Dans celui-ci elle rappelle que les îles du Pacifique sont déjà touchées par les dérèglements climatiques et vu la situation, elle « exhorte les gouvernements et chefs des Etats réunis à Katowice en Pologne à ne pas quitter les débats sans s’entendre et s’engager à poursuivre et faire aboutir les mesures concrètes programmées depuis les Accords de Paris ».

« Raisonner de manière écologique »

Elle sollicite aussi les autorités de Polynésie française afin qu’elles « facilitent toutes les solutions contribuant à limiter la crise climatique, sauver nos ressources nourricières et nos oasis touristiques ».

Pour ce faire, elle propose plusieurs pistes. Elle incite les Polynésiens « à raisonner de manière écologique et à assainir les comportements individuels », et appelle à « une nouvelle société plus respectueuse de la planète et de la vie de tous ses êtres qui en font l’harmonie ».

Selon la Fape, les décisions qui seront prises à la COP 24 seront primordiales pour l’avenir de la planète car pour l’association qui s’appuie sur des rapports récents des scientifiques, « il reste 12 ans pour éviter une situation ingérable qui aura des conséquences incalculables aux plans sociaux et économiques ».

