La FAPE remet ses 5 Trophées du fenua durable

Te Ora Naho, la fédération des associations de protection de l’environnement, a décerné samedi soir pour la troisième fois ses Trophées du fenua durable. Le prix du public a été attribué à l’association Tata’i, qui répare les objets du quotidien et transmet son savoir-faire aux jeunes des quartiers prioritaires.

De nombreux acteurs de la défense de l’environnement et plusieurs personnalités du Pays se sont retrouvés samedi soir à la brasserie Hoa pour la remise des Trophées du fenua durable. Chaque gagnant a reçu un chèque de 100 000 Fcfp d’un des sponsors, et la tombola qui proposait de nombreux lots sert à financer le fonctionnement de la Fape.

La soirée à débuté par un concert de Michel Poroi. La remise des prix a été suivie d’un concert du groupe Eono, puis d’un set de DJ Alan.

Les votants qui ont participé aux Trophées du fenua durable ont attribué à Tata’i le prix du public, parrainé par la Fondation Pew Bertarelli. « On a démarré en 2020 à l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, qui était sur la thématique de la réparation », se souvient Moea Pereyre, co-fondatrice de Tata’i, aujourd’hui également vice-présidente de la Fape, et récemment intronisée au Cesec. Tata’i a trois objectifs, dit-elle : social, pour valoriser les jeunes, économique, pour permettre l’accès à des objets de seconde main, et bien sur environnemental, pour éviter de jeter des choses qui peuvent être réutilisées.

Les ateliers Tata’i ont lieu chaque 3e samedi du mois dans l’une des communes de Tahiti. « On n’a loupé aucun rendez-vous depuis trois ans », dit Moea Pereyre. « Depuis deux ans, grâce au soutien du Pays et de l’État, on a la chance de pouvoir nous rendre dans les îles, où la problématique des déchets est encore pire qu’ici. » Tata’i prépare pour Noël une journée de réparation de jouets qui seront ensuite distribués parmi les enfants des quartiers prioritaires. L’association, qui dispose d’une vingtaine de réparateurs bénévoles, aura besoin ce jour-là de toutes les bonnes volontés supplémentaires, y compris de couturières pour fabriquer les emballages, car Tata’i qui est proche du collectif Nana sac plastique se refuse à créer de nouveaux déchets. L’association est joignable via sa page Facebook.

Le trophée Biodiversité, parrainé par la Direction de l’environnement, a été décerné à l’association Tamano no te tai roto, créée il y a deux ans et qui œuvre pour « mieux connaître et gérer le lagon ».

Le trophée Climat, parrainé par la Socredo, est revenu à Projet Coco, créé par Meri Rey, qui construit des fare à base de fibre de coco et de chaux.

Le trophée Économie circulaire, parrainé par Fenua Ma, a été attribué à Le Ma’a dans le bocal, l’épicerie en vrac ambulante de Moorea.

Enfin le trophée Éducation au développement durable, parrainé par l’OPT, est revenu à ASAE Conseil.