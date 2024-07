La fédération d’athlétisme prépare le premier marathon-relais du fenua

Depuis le début de l’année, la commission running de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française travaille sur un projet inédit : le premier Ekiden de Polynésie, qui devrait se dérouler fin novembre ou début décembre. Cette course sur route consiste à parcourir, par équipe de six personnes, des tronçons de 5 km, 10 km et 7,195 km, pour une distance totale de 42,195 km, soit l’équivalent d’un marathon. Si les communes concernées acceptent de mettre à disposition les moyens de sécurité nécessaires, l’événement devrait se tenir à Papeete, sur le circuit où se courait la course des Foulées du front de mer.

Une épreuve inédite de course à pied se prépare. Depuis le début de l’année, la commission running de la fédération d’athlétisme du fenua planche sur l’organisation d’un Ekiden, une épreuve de marathon en relais de 6 athlètes sur un circuit de 5 km. Venu tout droit du Japon, le premier Ekiden a eu lieu en 1917 pour commémorer le changement de capitale de Kyoto à Tokyo. À l’époque, la course avait duré trois jours entre les deux villes, soit 508 kilomètres. En France, elle se déroule aujourd’hui par équipes de six, sur la distance d’un marathon avec des tronçons de 5 km, 10 km et 7,195 km, pour un total de 42,195 km à parcourir en relais.

Motiver les sportifs

Un format qui, selon les initiateurs du projet, devrait créer de la cohésion et motiver les sportifs à renouer avec la discipline. « Le covid a mis une claque à la course à pied telle qu’on la pratiquait autrefois avec les petites courses de 5-6 km, explique Guy Ramon, membre de la commission de la FAPF. Les gens ont préférés choisir des activités autres que courir et s’entraîner ensemble. Ils sont partis faire des trails dans la montagne mais là on sent une reprise de l’activité et donc on s’est dit : on va faire un Ekiden. C’est une nouvelle compétition sur le territoire et en France c’est une activité qui marche bien parce que c’est accessible à tout le monde. »

Des distances accessibles donc, avec un format qui apporte « la convivialité » de plus en plus recherchée par les sportifs. Le but est de réussir à rassembler un millier de coureurs de niveaux différents. L’idéal pour la FAPF, qui peut déjà compter sur le soutien financier de deux gros sponsors, serait d’organiser cet événement sur le front de mer de Papeete, plus précisément sur l’ancien parcours de l’épreuve des Foulées du front de mer. Toutefois, à l’heure actuelle, le lieu de la course n’est pas encore définitivement fixé. Les organisateurs attendent les autorisations de la commune de Papeete mais aussi de Faa’a, qui n’a pas encore répondu à leur sollicitation.

L’organisation, un défi dans la course

Pour rappel, en 2020, l’Association sportive Courir en Polynésie s’était résignée, après plus de 25 éditions, à abandonner l’organisation des Foulées du front de mer pour des raisons logistiques. « Le problème, c’est que Papeete a un magnifique front de mer, mais il n’y a qu’une route. Il faut gêner le moins possible la circulation automobile et c’est très difficile de trouver un circuit de cinq kilomètres comme celui du front de mer », assure encore Guy Ramon, qui réfléchit tout de même déjà à un plan B.

Pour faire de cet événement une grande fête, la FAPF prévoit même un Half Ekiden, soit un semi-marathon en relais, le même jour. À noter enfin que les courses à pied reprendront au mois de septembre avec le Mangareva Pearl Trail puis l’épreuve du semi-marathon de Hitia. Les deux épreuves Ekiden devraient, quant à elles, avoir lieu fin novembre ou début décembre.