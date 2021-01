La Fédération tahitienne de va’a a inauguré ce vendredi matin ses nouveaux locaux, aux abords du parc Aorai Tini Hau. L’occasion, après une année difficile pour les rameurs, d’évoquer les espoirs de reprise en 2021.

Des bureaux et des locaux de stockage à quelques pas de la mer et de la mise à l’eau qui sert, le samedi, à de nombreuses compétitions… « Ca va être beaucoup plus pratique », sourit Rodophe Apuarii. Aucun doute pour le président, les locaux du centre nautique de Aorai Tini Hau vont faciliter la vie des trois salariés et des dizaines de bénévoles de la Fédération tahitienne de va’a. Construits à partir de 2017 pour l’organisation des championnats du monde, ils ont enfin pu être investi et inaugurés, ce matin, après autorisation de la présidence du Pays.

Les cadres du va’a se sont donc retrouvés pour la cérémonie de bénédiction ce matin, mais aussi pour discuter de l’année à venir. Après une année marquée par les annulations d’évènements, voire les restrictions d’entraînement, pendant le confinement, tout le monde espère que 2021 permettra de revenir à « un calendrier presque normal ». Les compétitions sont toujours suspendues et la fédération attend avec un impatience les prochaines décisions du Haussariat et du Pays sur les restrictions sanitaires, prévues avant le 14 janvier. « On est encore otage de cette maladie, mais l’arrivée du vaccin et la diminution de l’épidémie devrait nous permettre de reprendre comme d’habitude », estime Rodolphe Apuarii. La première « grosse compétition » en V6, ce sera si tout va bien pour le mois de mars, avec le marathon de Polynésie La 1ère entre Punaauia et Moorea.