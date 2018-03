La fédération des cantines de Moorea perd encore

Le tribunal administratif a rejeté mardi les recours de l’ancienne fédération des cantines scolaires Tau Tama Here contre les délibération qui avaient ouvert les postes budgétaires pour l’exploitation « en régie » des cantines de l’île soeur lors de la dernière rentrée scolaire. Une déroute de plus pour les anciens salariés de la fédération.

Depuis la dernière rentrée scolaire, les cantines de l’île soeur sont gérées « en régie » par la commune et ne sont plus confiées à la fédération des cantines Tau Tama Here. Après plusieurs tentatives manqués de la fédération en référé (en urgence, NDLR), le tribunal administratif s’est prononcé pour la première fois mardi sur le fond de ce dossier. La fédération demandait l’annulation des délibération ouvrant les postes budgétaires pour l’exploitation « en régie » des cantines scolaires de Moorea.

Mais mardi, le tribunal administratif a rejeté ces recours. Il a estimé d’une part que les délibérations n’approuvaient pas toutes la création de postes budgétaires destinés au fonctionnement en régie directe du service de restauration scolaire, et d’autre part que ces délibérations n’avaient « ni pour objet, ni pour effet de recruter sur ces postes les salariés de la fédération Tau Tama Here no Moorea-Maiao » et donc n’avaient « aucune incidence sur les contrats de travail de ces derniers ».