La Fédération générale du commerce signe pour le « panier bloqué »

C’était une annonce d’Édouard Fritch lors de l’ouverture de la session budgétaire : convaincre les commerçants de proposer à leurs clients en 2023 un « panier bloqué », hors PPN et PGC, pour lutter contre l’inflation. La convention a été signée ce mardi entre le ministre de l’Économie et des Finances et la Fédération générale du commerce. Certains magasins seront prêts dès la semaine prochaine, affirme le porte-parole de la FGC.

Le « panier bloqué » arrive en début d’année. Une convention a été signée ce mardi matin entre le ministre de l’Économie et des Finances Yvonnick Raffin et les présidents de la Fédération générale du commerce, Christophe Dufour et Marc Stuhlfauth. Un accord de modération des prix annoncé par Édouard Fritch à l’assemblée, qui doit permettre aux Polynésiens de « conserver du pouvoir d’achat » pour l’année 2023, avec la possibilité de réviser la liste tous les trois mois, à la hausse comme à la baisse.

Sur la base du volontariat, les commerçants de détail composeront une sélection de produits dont les prix seront donc bloqués pendant au moins trois mois. Libre au consommateur de choisir parmi ce « panier » les produits qui lui conviennent, précise le porte-parole de la FGC, Guy Loussan.

Le nombre de produits aux prix bloqués varie selon la surface de vente : les supermarchés entre 1 000 et 2 500 m2 devront proposer 60 références, les magasins entre 500 et 1 000m2 en proposeront 50, et les magasins dont la surface est inférieure à 500 m2 en proposeront 40.

Quel que soit le nombre de produits qu’il englobe, ce panier bloqué devra contenir 70% de produits alimentaires, 20% de marques nationales, et 10% de produits locaux.

Chaque commerce participant sera identifié, à l’entrée du magasin, par une affiche et la liste des produits concernés, qui seront également facilement repérables en rayon. Il s’agira de la grande distribution plutôt que des petits commerces, indique-t-on au ministère. Guy Loussan précise que les discussions entre le Pays et les commerçants ont commencé en octobre dernier, et que ces produits seront proposés dès la semaine prochaine par plusieurs magasins : « En tout cas, je sais qu’un grand groupe est déjà prêt. Les grandes structures sont peut-être un peu mieux préparées pour faire ce genre de choses », dit-il.

En revanche, le panier bloqué ne contiendra ni PPN ni PGC, dont les prix sont régulés par une autre réglementation : d’ailleurs, la liste modifiée de ces produits de première nécessité et de grande consommation, qui date de 1992, n’a toujours pas été actualisée. La loi votée en juillet pour permettre sa modification n’a finalement été publiée au JOPF que le 19 décembre (elle avait été attaquée devant le Conseil d’État, sur d’autres points, par la FGC). Selon le ministère de l’Économie, elle sera publiée dans les premiers jours de janvier.

Le site internet de la DGAE (www.dgae.gov.pf) et l’application « Panier fûté », téléchargeable sur smartphone, tiendront à jour la liste de l’ensemble des magasins participants et des produits à prix bloqué concernés par l’opération. Une campagne de communication tous médias signée par le ministère de l’Économie et des Finances et par la DGAE viendra soutenir le lancement de l’opération dès le début janvier.