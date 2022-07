La fête de l’orange se prépare

Les porteurs d’oranges de la vallée de la Punaruu sont redescendus de la première cueillette ce vendredi. Chaque année ce sont eux qui ouvrent la période de cueillette qui va s’étendre jusqu’au 4 septembre mais aussi la fête de l’orange qui débute ce samedi à la mairie de Punaauia.

Après deux ans de rahui, la cueillette des oranges de Punaauia a rouvert et l’association des porteurs est redescendue des plateaux avec les premiers fruits de la saison. Ils les porteront encore un peu ce samedi 9 juillet, lors du défilé de la fête de l’orange à la mairie de Punaauia. L’événement a débuté ce vendredi et s’étend jusqu’au 14. Le programme à retrouver ici comporte un concours de chant – Anani Voice -, un concours de danse – Hura Anani -, des animations sportives et musicale suivies du partage d’un bougnat pour honorer le jumelage avec la commune calédonienne de Dumbea. Puis le public se voit offrir également des spectacles de troupes participant au Heiva i tahiti, des courses de va’a et pour clôturer les festivités, un concert gratuit et un feu d’artifice.