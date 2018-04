Les prochaines élections territoriales vont marquer la fin de la présence du groupe Union pour la démocratie (UPLD) à l’assemblée de la Polynésie française, puisque les candidats du parti indépendantiste entendent se regrouper au sein d’un groupe Tavini au sein de l’hémicycle. Une première depuis 2004.

Pour la première fois depuis 2004, le parti indépendantiste s’est lancé seul sous la bannière du Tavini huiraatira dans ces élections territoriales. La prochaine mandature sera donc marquée par la disparition du groupe « UPLD » à l’assemblée de la Polynésie française. Comme avant 2004, les futurs élus indépendantistes prévoient en effet désormais de se réunir sous un groupe « Tavini » au sein de l’hémicycle à Tarahoi.

Né en 2004 d’une coalition de partis politiques dominée par le Tavini, l’UPLD n’a jamais existé autrement qu’en tant que groupe parlementaire à l’assemblée de la Polynésie française. A l’origine, il était également composé du Ia mana te nuna’a, de Heiura-Les Verts, du Ai’a api, du Here Ai’a, du Fetia api et du No oe e te nuna’a. Sa seule absence à l’assemblée depuis sa création a été liée à l’existence entre 2008 et 2010 d’un groupe Union pour le développement, la stabilité et la paix (UDSP) réunissant l’UPLD et le Tahoeraa.

A noter qu’un autre groupe pourrait disparaître de l’assemblée lors de la prochaine mandature. Celui du Rassemblement pour une majorité autonomiste (RMA), né en 2015 de la fusion entre les ex-Tahoeraa pro-Fritch et les élus du A ti’a Porinetia de Teva Rohfritsch. Depuis, les partisans d’Edouard Fritch ont créé leur parti politique : le Tapura huiraatira. Au sein du parti rouge et blanc on précise bien que rien n’est encore arrêté sur le choix du nom du futur groupe à l’assemblée, mais on confirme qu’il y a de fortes chances qu’il prenne le nom du parti mené par Edouard Fritch.