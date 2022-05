La finale du Hoa Bartenders Contest a lieu ce vendredi

La finale du Hoa Bartenders Contest opposera vendredi soir les barmans de l’Urban Café et du Tiki Bar de l’Intercontinental. Le vainqueur ira représenter la Polynésie au Concours national du cocktails, le 13 juin à Paris.

Qui ira défendre les couleurs du fenua au Concours national de cocktails à Paris ? Réponse ce vendredi. La Brasserie Hoa organise la grande finale de son Bartenders Contest, qui en est à sa deuxième édition. Douze candidats, issus de différents établissements du fenua, avaient pour mission de présenter chacun un cocktail avec comme seule contrainte d’y intégrer de la bière artisanale Hoa. Un produit que les barmans n’ont pas tous l’habitude de travailler, reconnait Thomas, un des gérants de la Brasserie. Et pourtant, ils se sont prêtés au jeu et chacun a créé un cocktail aussi visuel que savoureux. Au terme de plusieurs rounds de sélection, les deux finalistes présenteront – et serviront – leur création au jury et au public ce vendredi. Ils participeront aussi à une épreuve de « show-cocktail » en compagnie des demi-finalistes : chacun devra réaliser le meilleur breuvage en moins 15 minutes, et en utilisant une sélection surprise d’ingrédients.

En lice dans cette finale, Hunter Terainui, barman à l’Intercontinental Tahiti Resort qui propose le Tiki Tea, composé de la bière Hoa Tea, une Polynesia Ale blonde aux notes d’agrumes et de fruits tropicaux ; et Andrea de l’Urban Café qui a créé l’Appassiona’ Tea à base de la Hoa tea, de sirop de patate douce maison, de vodka infusée aux épices de Chaï et un soupçon de cacao.

Une partie de leur note sera attribuée par le public qui pourra voter sur place à partir de 16 heures. Mais ce sera surtout un jury de professionnels, issus de bars partenaires, qu’il faudra convaincre. Des bars dans lesquels Hoa organisait aussi, depuis le début de l’année une sélection de « goûteurs officiels » : ceux qui ont ramené un coupon tamponné par neuf établissements pourront – en plus de leur tournée gratuite – être tirés au sort et remporter un voyage à Los Angeles sur ATN.

Quant aux barmans, ils pourront remporter du matériel de mixologie mais surtout une place au Concours national de cocktails à Paris organisé par l’association des barmen de France, le 13 juin prochain.