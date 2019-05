La folie culinaire de Norbert Tarayre à Tahiti

Le chef Norbert Tarayre est en Polynésie pour deux semaines. Le cuisinier atypique proposera plusieurs soirées gastronomiques et bistronomiques, mais aussi des master class et des rencontres avec les élèves du lycée hôtelier. Attaché à la cuisine traditionnelle, Norbert Tarayre est impatient de découvrir et de travailler les produits du fenua.

C’est le genre de passionné qui pourrait parler gastronomie pendant des heures et que l’on écouterait volontiers quelques heures de plus. À moins d’avoir été privé de télévision ces dernières années, il est difficile d’être passé à côté du chef Norbert Tarayre. Révélé en 2012 dans l’émission Top Chef, le jeune cuisinier n’a depuis que très peu quitté le petit écran : Norbert, commis d’office, Norbert et Jean : le défi, La meilleure boulangerie de France. Et son parcours a de quoi inspirer et faire rêver. Il a commencé à la plonge d’un hôtel trois étoiles à Londres avant de gravir un à un les échelons des plus grandes cuisines (Bernard Loiseau, Marc Veyrat, Cyril Lignac…).

Aujourd’hui avec 8 établissements à son actif entre Paris et Miami, Norbert Tarayre défend la gastronomie traditionnelle française à travers le monde. Ce qui l’a mené jusqu’en Polynésie à l’invitation de l’agence de communication Redsoyu. Le chef est arrivé dimanche pour deux semaines sur le fenua avec trois repas en collaboration avec le Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel mais aussi des master class ouvertes au public. Et surtout des rencontres avec les élèves du lycée hôtelier. Le chef compte bien leur faire travailler les bases de la gastronomie française. Le menu fait en tout cas rêver.

Norbert Tarayre est aussi ici pour découvrir les produits locaux, qu’il avoue ne pas du tout connaitre. Il attend que le chef du Sofitel, Jérémy Martin, lui fasse travailler le paraha peue, le korori, le ‘uru ou encore le pota. « Le plus dur ce ne sera pas de les cuisiner mais de les prononcer » plaisante Norbert « ça va être cool, j’ai vraiment hâte ». Les échanges et les rencontres font en effet partie intégrante de la philosophie du chef. Il se nourrit de toutes ses expériences pour les retransmettre au public. Cela donne parfois des astuces inédites comme le saumon au lave-vaisselle ou encore le risotto dans une bouilloire électrique.

Programme du chef Norbert Tarayre :

– Master Class Showroom Fisher & Paykel 28 mai

– Master Class Redsoyu 4 juin

– Master Class Lycée hôtelier 3 juin

– Soirée Magie Polynésienne avec buffer revisité au Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel 31 mai

– Bistronomie du fenua à quatre mains avec le chef Jérémy Martin, 6 juin au Carré

– Apéro Sunset et Dîner Gastronomie autour de l’ananas au Sofitel de Moorea avec Maheata Banner, 8 juin

– Sunset Pirogue 5 juin