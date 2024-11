La Fraap à l’offensive dans la fonction publique territoriale

Le syndicat de Jean-Paul Urima, arrivé premier, en nombre de voix, aux dernières élections dans l’administration du Pays, se prépare à déposer un préavis de grève dans une dizaine de directions et établissements publics du Pays, comme l’a appris Tahiti Infos. Revalorisation importante des salaires, réforme des mécanismes de primes et d’évolution de carrière, mise en place de CE dans les gros services… Le gouvernement devra négocier sur de multiples revendications pour éviter un mouvement programmé au 6 décembre.

Au lendemain de son coup d’éclat dans les urnes, en juillet dernier, quand sa Fraap était pour la première fois passée devant – en voix, mais pas encore en sièges – la CSTP-FO et A tia i mua aux élections de CAP, Jean-Paul Urima avait tapé du poing sur la table. L’ancien de Force Ouvrière, qui avait lancé sa propre fédération en 2017 après une tentative de prendre la tête de la première centrale du Pays, dénonçait, pêle-mêle, le non-respect de plusieurs protocoles d’accord dans les directions de l’administration, « l’inutilité » de la DMRA, le projet de fusion avec la DRH, les conditions de travail dans certains services, le comportement de certains encadrants – dont il demandait la destitution – et bien sûr la stagnation des traitements des fonctionnaires et leurs conditions de retraites. Le bureau de la Fraap appelait le gouvernement a lancer des discussions sur ses nombreuses revendications, et rappelait être un « spécialiste des préavis de grève ».

Quatre mois plus tard, et sans avancées notables dans ces discussions, la menace va être mise à exécution. D’après Tahiti-Infos, l’assemblée générale du syndicat, réunie ce jeudi, a voté pour le dépôt d’un préavis, ce vendredi, concernant 14 services et établissements publics du Pays. Outre une revalorisation de 40% du point d’indice des fonctionnaires territoriaux, la Fraap demande des changements dans les mécanismes d’évolution de carrière et d’attribution des primes des fonctionnaires, la mise en place de comités d’entreprise dans les services les plus importants, une révision du système de recrutement. Autant de points qui devront être négociés par le gouvernement, faute de quoi le mouvement de grève sera lancé dès le vendredi 6 décembre.