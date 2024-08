Pour Moetai Brotherson, les troubles que vit la Nouvelle-Calédonie depuis deux mois et demi ont « altéré » l’image de la France dans la région Pacifique.

Depuis Tonga où il participe au Forum des îles du Pacifique, Moetai Brotherson explique que les événements en Nouvelle-Calédonie « le sujet de toutes les discussions » à Nuku’alofa. L’action de l’État a « altéré » l’image de la France dans le Pacifique, et les pays de la région estiment que l’État n’a pas été « à la hauteur », dit le président du Pays.

Après une rencontre avec le président Louis Mapou, Moetai Brotherson a annoncé que la mission du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie, d’abord refusée par le FNLKS, aura lieu en octobre prochain. Avec un calendrier et un éventail de rencontres dans lequel la France serait moins directive. « La raison principale qui avait conduit au refus initialement, c’est que le FNLKS trouvait que cette mission était trop, entre guillemets, encadrée et téléguidée par l’État, et il voulait au contraire que cette mission ait un champ d‘action plus libre. Il me semble, j’espère en tout cas, que ce principe a été accepté par l’État », dit-il.

Moetai Brotherson, lui, continue de proposer sa médiation, comme il l’avait fait dès les premiers jours des troubles sur le Caillou. » Il faut qu’elle soit portée avant tout par les Calédoniens. C’est le message que j’ai réitéré à Louis. »