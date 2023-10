La French Tech Polynésie remporte deux prix « Innovation Outre-mer »

La French Tech Polynésie a participé à la 8e édition de l’événement Innovation Outre-Mer qui s’est tenue à Paris du 16 au 21 octobre. Six projets polynésiens étaient en finale du concours, dont quatre issus de membres de La French Tech Polynésie. Le prix Santé a été attribué à l’application Ito Ito et le Prix Retail, Services, Digital inclusif à Wigo.

Six projets polynésiens (EGPF Polynésie – NiuPay, Exotic Garden – Ito Ito, Polyacht – EFTM, Glorytech – GRALL, Tahiti Marine Group – Tahiti Marine Biotech, et Wigo) dont quatre startups membres de La French Tech Polynésie (Polyacht, Glorytech, Tahiti Marine Group, et Wigo) étaient finalistes au concours de l’IOM8. Parmi ces projets, Ito Ito, une application sport-santé a remporté le prix Santé, quant à Wigo, une application de co-voiturage, elle a été récompensée par le Prix Retail, Services, Digital inclusif. Les prix remportés témoignent ainsi de la montée en puissance de l’innovation en Polynésie.

La finale de IOM8 qui s’est tenue lors de la French Tech Outre Mer Night à la Station F, a offert à la délégation polynésienne une opportunité exceptionnelle de rencontrer des investisseurs et des partenaires.

