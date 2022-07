La fréquentation touristique du mois de mai supérieure à celle d’avant-Covid

L’ISPF estime que la fréquentation touristique du mois de mai 2022 était supérieure de 1% à celle de mai 2019. C’est surtout la bonne reprise de la croisière qui tire les chiffres à la hausse.

À force de parler de reprise, elle finit par être là. Pour la première fois depuis plus de deux ans, la Polynésie a accueilli davantage de touristes sur un mois qu’avant la crise Covid. L’institut de la statistique dénombre 19 000 touristes débarqués à Tahiti-Faa’a en mai 2022, soit 180 de plus qu’en mai 2019. Plus 1%, le bond n’est pas gigantesque mais très attendu. Des bons chiffres qui sont toutefois à relativiser : c’est en fait l’hébergement flottant – la croisière, mais surtout le yachting, qui bondit de 30% en trois ans – qui réalise de très bons chiffres en mai avec une fréquentation supérieure de 28% à celle de mai 2019. Le secteur terrestre reste, lui, toujours en retrait de 5% par rapport à l’année de référence. Autre nuance à apporter à ce succès : sur année pleine, 2022 n’a aucune chance d’atteindre les records de fréquentation touristique de 2019. Après un premier trimestre toujours marqué par les craintes et les contraintes de voyages de la pandémie, la fréquentation sur les cinq premiers mois de l’année est toujours 24% inférieure à celle d’il y a trois ans (67200 touristes contre 88400 en 2019) et le nombre de nuitées inférieur de 9%.

L’ISPF note toutefois que les touristes originaires d’Amérique du Nord et de France métropolitaine – 85% de la fréquentation des hôtels à eux seuls – sont, tous hébergements confondus, plus nombreux qu’en 2019. Le reste de l’Europe reste à la traîne (-9%) et, surtout, certains marchés émetteurs, les marchés asiatiques mais aussi ceux du Pacifique, sont toujours quasi-inexistants. La réouverture progressive des liaisons avec la Nouvelle-Zélande devrait pousser encore un peu la reprise. Le nombre de nuitées consommées est en revanche en hausse de 7 % pour s’établir à 300150, avec une durée moyenne de séjour de 15,9 jours, là encore en augmentation.