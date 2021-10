La gendarmerie au plus près des victimes de violences

L’intervenante sociale de la gendarmerie, Arielle Bord, se déplace dans les îles pour présenter ses missions. Après un déplacement aux Raromatai ce mois-ci, elle se rendra aux Marquises avant la fin de l’année.

Arielle Bord, intervenante sociale de la gendarmerie, s’est déplacée dans les îles de Raiatea, Bora Bora et Tahaa les 13, 14 et 15 octobre 2021 pour se présenter et expliquer les missions professionnelles qu’elle mène quotidiennement auprès des personnes victimes de violences, notamment intrafamiliales, résidant dans les archipels de la Polynésie française.

Elle a ainsi rencontré les commandants de brigade et les gendarmes, et répondu aux questionnements des militaires avec lesquels elle travaille en étroite collaboration depuis son bureau situé dans les locaux de la Maison de confiance et de protection des familles (MCPF) du commandement de la Gendarmerie à Papeete.

Afin d’assurer le suivi des dossiers en cours, elle avait préalablement informé les victimes de violences de sa venue. Elle a ainsi pu les rencontrer dans un bureau mis à sa disposition au sein des unités de gendarmerie.

Arielle Bord s’est également rendue dans les locaux des partenaires sociaux implantés dans les îles : Maison de l’Enfance de Raiatea et par les équipes des circonscriptions de la Direction de la solidarité des familles et de l’égalité (DSFE) de Raiatea, Bora Bora et Tahaa.

Un prochain déplacement dans l’archipel des Marquises est envisagé avant la fin de l’année.

Le poste et les missions de l’intervenante sociale de la gendarmerie illustrent l’engagement de la gendarmerie et de l’État dans la lutte contre les violences intrafamiliales. L’État a en effet accordé à la Gendarmerie des crédits du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance afin d’assurer la prise en charge financière du poste et des déplacements nécessaires pour aller à la rencontre des victimes dans les îles de la Polynésie française.