La gestion de patrimoine accessible depuis les bureaux de postes

Marara Paiement a signé ce mercredi un partenariat avec la COGEP. Les clients de l’établissement peuvent désormais bénéficier d’un audit gratuit, des conseils et d’un accompagnement d’expert sur la gestion du patrimoine.

Marara Paiement diversifie ses offres. La filiale financière de l’OPT a acté ce matin un partenariat avec la COGEP. Ce groupe installé depuis plus de 30 ans au fenua a été sélectionné par l’établissement de paiement pour répondre à un « besoin de la clientèle » révélé par une étude menée auprès des consommateurs. Dorénavant les 65 000 titulaires de comptes postaux de l’établissement vont être sensibilisés à ce que peut offrir ce nouveau partenaire. Les employés de Fare Rata vont donc servir de relais entre l’établissement de paiement et la COGEP qui va ensuite fournir un travail d’audit et de conseil aux clients de Marara Paiement dans les cinq archipels.

« Un état d’esprit »

Objectif de ce partenariat: démystifier la gestion de patrimoine et permettre à tous les Polynésiens l’accès à cette offre considérée « élitiste ». « On se bat contre cette image selon laquelle la gestion de patrimoine serait réservée à certains montants de capitaux, insiste Stéphane Glavinaz, gérant de la COGEP. C’est entièrement faux. La gestion de patrimoine, c’est d’abord un état d’esprit ». Il s’agit surtout selon l’expert, d’optimiser les ressources d’épargne d’une personne, et cela, même à partir d’une « épargne mensuelle de 10 000 francs ».

Les clients de Marara Paiement bénéficient donc d’une facilité pour la prise de rendez-vous avec la COGEP et de la gratuité du premier voire même du deuxième rendez-vous. Ce partenariat, le deuxième conclu en moins de 6 mois, entre dans une véritable « stratégie d’interconnexion des entreprises ». Un plan de base qui se veut différent de ce qui est proposé aux Polynésiens jusque-là et dont se vante l’établissement de paiement de l’OPT depuis son lancement. En effet Marara Paiement s’est engagé à élargir sa carte de services en fonction des « besoins des Polynésiens » qui sont en constante évolution. « On ne peut plus se permettre d’avoir juste un compte et une carte à offrir, précise Philippe Mire, président de l’établissement. Nos clients nous demandent bien plus, ils veulent qu’on soit à leurs côtés et nous avons le devoir de leur offrir les produits qu’ils réclament pour leur bien-être et leur vie au quotidien. »

À travers ce nouveau partenariat, qui intervient seulement quelques mois après celui signé avec l’assureur Generali, Marara Paiement veut proposer aux Polynésiens de « tous les profils » des solutions d’épargnes clés en main et adaptées.