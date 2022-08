La gestion des auxiliaires de vie scolaire, un point noir de la rentrée scolaire

Les problèmes autour de l’affectation des auxiliaires de vie scolaire concentrent les inquiétudes du Syndicat de la fonction publique. Une quinzaine d’entre eux n’ont toujours pas reçu leurs convocations officielles pour pouvoir encadrer les élèves à l’école depuis la rentrée des classes.

Lors de la rentrée, plus de quinze auxiliaires de vie scolaire qui vont accompagner, guider, sécuriser et participer à l’autonomie d’enfants et adolescents en situation de handicap scolarisés en milieu «ordinaire», n’ont pas reçu leur affectation dans leur établissement. Une désorganisation qui passe mal, pour le Syndicat de la fonction publique comme pour les parents, qui savent que les jeunes en situation de handicap ont besoin de repères et de continuité dans l’accompagnement, rappelle le secrétaire général adjoint du SFP Christophe Psychogios.

Hier matin, le Syndicat de la fonction publique, entouré des personnels concernés, a fait pression sur le directeur général de l’Éducation et des enseignements de la Polynésie française en se rendant dans son bureau. A l’issue de cet entretien, un mail a été envoyé aux AVS l’après-midi leur indiquant leurs affectations et l’élève à suivre mais « en bas du courrier, un post-scriptum a précisé qu’ils ne devaient pas se présenter dans leur école tant que la décision définitive n’avait pas été prise« . Pour Christophe Psychogios, la situation est incompréhensible. « Au final, ils transmettent une affectation mais dans le même temps, ils disent aux gens de rester chez eux. On ne comprend plus rien. On demandait une prise en charge rapide des enfants. Là, c’est encore le flou. Ce sont les incohérences de l’administration. »

Selon le cabinet de la ministre Christelle Lehartel, la Commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) est en train de se réunir pour finaliser les affectations.

Cette année, à Tahiti, on dénombre une centaine de postes d’AVS. Une chiffre en augmentation depuis 2021.