La grand-messe du tourisme au Méridien

Après trois jours de Salon du tourisme à Mamao, les professionnels du secteurs touristique ont rendez-vous au Méridien cette semaine pour la conférence annuelle de Tahiti Tourisme. Cette année sera marquée par une série de quatre « panels de discussions » autour de la croisière, des super yachts, des pensions de famille et du marketing digital appliqué au tourisme.

Tahiti Tourisme a profité de la présence de la quasi-totalité des professionnels du tourisme, réunis ce weekend à Mamao, pour organiser cette semaine sa traditionnelle « conférence annuelle » au Méridien Tahiti. L’organisme présentera mardi les actions de promotion de la destination pour la fin 2017 et l’année 2018 sur les différents marchés internationaux. L’agence américaine Mering Carson présentera notamment les résultats de la dernière campagne vidéo « Embraced by Mana », et Tahiti Tourisme devrait annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme Web « plus interactive » et traduite dans toutes les langues des cibles touristiques de la Polynésie française.

Mais la nouveauté de la conférence se déroulera mardi après-midi au Méridien avec la tenue de quatre « panels de discussion » autour de quatre « niches » touristiques pour le fenua : la croisière, les super yachts, les pensions de famille et le digital marketing. Pour la responsable de la communication de Tahiti Tourisme, Alice Izal, il s’agit de réunir les professionnels du secteur pour faire avancer la réflexion autour de ces quatre thèmes.