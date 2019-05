La grande fête populaire de la banque au ‘uru

Matahi Brothers, le directeur général de la Socredo, était vendredi matin l’invité de Radio1 pour présenter la soirée du 18 mai organisée pour fêter les soixante ans de la banque. Il nous a aussi parlé de recrutement.

La Socredo fête cette année ses 60 ans. L’occasion de faire une grande fête gratuite à To’ata en remerciement aux clients de la banque :

Et le directeur de la Socredo détaille les artistes et les spectacles qui vont animer cette soirée. La star de l’événement sera Angelo, qui lui aussi fête ses 60 ans cette année. Et puis comme une fête n’est pas une fête sans les Miss Tahiti, les candidates à l’édition 2019 seront là aussi.

Recrutement en hausse, mais compétences rares

Pour Matahi Brothers, l’économie polynésienne se redresse, il en veut pour preuve la relance de la consommation et la demande de logements. La banque a procédé à 70 nouvelles embauches en CDI depuis un an, dit-il. Parfois avec difficulté, car avec la reprise tous les secteurs veulent recruter des personnes qualifiées, y compris l’administration, dit-il. Les nouvelles compétences spécifiques que la banque recherche se situent dans le domaine numérique, et dans celui de la réglementation financière, devenue de plus en plus complexe :

Enfin, il admet que l’accueil peut parfois laisser à désirer. La banque a mis en place, dit-il, une formation spécifique.