La grève a débuté dans les hôtels Intercontinental

Après des discussions durant le week-end avec la direction du groupe Intercontinental, la confédération O oe to oe rima a lancé lundi matin le mouvement de grève dans les quatre hôtels du groupe en Polynésie française.

Le mouvement de grève a commencé dans les hôtels du groupe Intercontinental en Polynésie. La confédération O oe to oe rima avait déposé mardi un préavis de grève qui arrivait à échéance dimanche soir à minuit. Lundi matin, le syndicat affirme que le nombre de grévistes atteint 90% à l’Intercontinental de Moorea, 80% dans les deux établissements de Bora Bora, le Thalasso et le Moana, et 50% à l’hôtel Intercontinental de Tahiti.

À Faa’a, les grévistes ont écrit leurs revendications sur de grands draps blancs. Ils sont une dizaine à tenir le piquet de grève. « Pour l’instant, c’est le début, c’est la mise en place, on ne force personne à faire grève », explique sur place un membre de O oe to oe rima, qui sous-entend que la mobilisation est encore faible.

Dans les quatre établissements, des discussions ont eu lieu durant le week-end. Atonia Teriinohorai, secrétaire général de la centrale syndicale, raconte qu’elles ont duré jusqu’à 16 heures dimanche à Tahiti et Moorea, et jusqu’à 21 heures à Bora Bora.

Selon le syndicaliste, les grévistes ont obtenu une augmentation de 1500 Fcfp des salaires bruts, une hausse des indemnités de départ à la retraite et le déplafonnement de la prime d’ancienneté. « Il reste un chouïa à discuter », estime Atonia Teriinohorai, qui se dit déjà favorable à une reprise rapide du travail. Pour l’heure, la direction du groupe Intercontinental n’a pas donné suite à nos sollicitations.