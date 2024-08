La grève des bus reportée mais pas oubliée

La rencontre avec les responsables syndicaux du transport terrestre et la direction de RTCT n’a pas permis d’avancer sur le fond des revendications. En revanche, elle a permis d’établir que le préavis déposé mardi n’était pas conforme à la réglementation. La grève est donc évitée ce lundi, mais un autre préavis devrait rapidement être rédigé.

Une rencontre, et pas d’avancée au siège de Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT), la société délégataire de service public qui gère le réseau de bus Tere Tahiti, avec trois autres transporteurs prestataires (NTCE, TCCO et RTU). Les cadres de la compagnie, à commencer par son président Willy Chung Sao étaient bien là, de même que les représentants de la Fédération des rassemblements des syndicats de transports en commun de Polynésie, qui avait déposé, mardi un préavis de grève pour ce lundi. C’est en tout cas ce qui avait été annoncé : le document, lui prévoyait en fait un arrêt du travail dès ce dimanche 18 août. Une date qui violait, comme l’a soulevé la direction, le délai de préavis de cinq jours francs prévu par le Code du Travail. Pas question pour les syndicats d’embarquer les chauffeurs dans une grève illégale. Le mouvement de lundi n’aura pas lieu, mais ce n’est que partie remise : « on va déposer un nouveau préavis très rapidement », confirme un responsable syndical.

Sur le fond du conflit, tout reste à faire : la direction du RTCT, citée par Tahiti Infos, nie en bloc les accusations de « séquestration, intimidation et harcèlement » avancées par les grévistes, elle note qu’aucune centrale représentative au niveau pays ne participe à ce mouvement. Les syndicats autonomes qui en sont à l’origine, et qui ne sont pas majoritaires de RTCT, veulent surtout discuter des conditions de travail, de la sécurité, et aboutir dans les négociations de convention collective de la branche des transports publics terrestres réguliers et scolaires, en discussion depuis plus d’un an.