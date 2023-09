La grève des pompiers des aéroports est définitivement levée

Un protocole d’accord a été signé ce vendredi 22 septembre 2023 à 13H30 au ministère des Grands Travaux, de l’Équipement en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, entre le ministre Jordy Chan et les responsables de la FRAAP, la Fédération de rassemblement des agents de l’administration de Polynésie française, représentant les pompiers des aéroports. Cette signature entraîne la levée définitive du préavis de grève déposé le 1er septembre dernier, et suspendu pour quinze jours jusqu’au vendredi 22 septembre à minuit.

Le syndicat avait accepté de suspendre le préavis de grève au terme d’un accord provisoire intervenu le 8 septembre après plusieurs jours de négociations. La suspension devait permettre de trouver un terrain d’entente sur les derniers cas particuliers posant encore quelques interrogations, notamment le passage à temps plein des pompiers travaillant à temps partiel dans certains aérodromes.

Le ministre Jordy Chan s’est félicité du travail réalisé durant ces quinze jours dans le cadre des discussions conduites par son ministère avec Gérard Barff, secrétaire général délégué de la FRAAP représentant les pompiers des aéroports. Ce dernier s’est déclaré « soulagé et pleinement satisfait par l’accord » et a également souligné « le travail de fond réalisé à cette occasion », saluant « la qualité du dialogue ».

Après un ultime passage en revue des différents points, le protocole d’accord a pu être signé par le ministre Jordy Chan, et les représentants du syndicat, notamment Jean-Paul Urima, secrétaire général de la FRAAP et Gérard Barff, secrétaire général délégué de la FRAAP. Vannina Crolas, ministre de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail, de la Modernisation de l’administration et de la Formation professionnelle, qui n’a pas pu être présente à la signature, mais était représentée par Vaianu Oopa, signera le protocole d’accord dès son retour du congrès des maires se déroulant à Teahupo’o.

