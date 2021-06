La grève du port n’aura pas lieu

Un protocole de fin de conflit a été signé ce jeudi entre les syndicats, après des discussions avec les ministres René Temeharo et Nicole Bouteau.

L’intersyndicale composée de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) et de la fédération des syndicats des travailleurs de la manutention portuaire (FSTMP) a déposé, mardi, un préavis de grève auprès du directeur général du Port autonome de Papeete, portant sur plusieurs points de revendication.

Des discussions ont eu lieu, jeudi, entre le ministre des Grands travaux, en charge des transports terrestres, René Temeharo, la ministre du Tourisme, du travail, en charge des transports internationaux et des relations avec les institutions, Nicole Bouteau, et Cyril Le Gayic et Mahinui Temarii, représentants de l’intersyndicale.

Tous les points de revendication du préavis ont été discutés. Ceux relatifs aux précédents protocoles d’accord ont fait l’objet d’un bilan sur les engagements pris et les parties se sont entendues sur un calendrier actualisé des travaux à mener relatifs aux problématiques liées à la sécurité sur le terminal de commerce international.

A l’issue des négociations, les parties ayant trouvé un accord, un protocole de fin de conflit a été signé ce jeudi. Le préavis de grève déposé mardi est donc levé.

