La grève est finie

Le protocole de fin de conflit a été signé ce lundi soir à 19h30. Le conseil d’administration de la CPS comprendra bien 15 sièges répartis à parts égales entre patronat, salariés et Pays, mais ses décisions se prendront à une majorité qualifiée des 3/4. L’augmentation du Smig de 2% sera effective au 1er décembre : il passe à 155 973 Fcfp par mois. Les salariés de la fonction publique devraient obtenir, courant 2022, le paiement des heures supplémentaires, bloqué depuis un an. En revanche, l’obligation vaccinale est maintenue, mais l’amende est diminuée de moitié.

« À un moment donné, il faut savoir sortir de la grève, même si on n’est pas satisfait à 100% », disait lundi soir Cyril Le Gayic de la CSIP. Édouard Fritch, lui, était souriant : « C’est la première fois que j’assiste à des négociations aussi longues, ça fait plus de huit jours maintenant, une trentaine d’heures, mais je salue le fait que ça se soit passé dans le respect des uns et des autres. Il y a eu quelques tensions comme d’habitude mais je crois qu’on a su rester digne. »

Le point bloquant du weekend, la répartition des 15 sièges du futur conseil d’administration de la CPS, a été levé grâce à une proposition des syndicats, qui a donné lieu à une suspension de séance le temps pour le gouvernement de l’examiner et, finalement, de l’approuver : les décisions seront prises à une majorité des trois-quarts (soit 11 voix). Édouard Fritch insiste sur l’importance de la présence au sein du CA de représentants du Pays, amené à consacrer au sauvetage de la CPS une large dépense publique dont il doit pouvoir répondre devant l’assemblée de la Polynésie française.

Comme annoncé la semaine dernière, le Pays renonce à faire présider le CA de la CPS par le ministre en charge : le président sera élu pour trois ans par les administrateurs. Des administrateurs qui ne seront pas soumis à une limite d’âge. Et un « comité stratégique » de 50 membres verra le jour, sans que ses prérogatives ne soient encore détaillées.

Le Smig augmenté de 2% dès le 1er décembre

Le nouveau Smig horaire doit ainsi passer à 922,92 Fcfp de l’heure, pour 169 heures de travail, passant à 155 973 Fcfp par mois. Entre 16 000 et 17 000 personnes sont susceptibles d’être impactées par cette hausse du Smig.

La signature a immédiatement été suivie d’un conseil des ministres extraordinaire pour convoquer le Cesec dès demain sur ce point. La hausse du Smig pourra ainsi être actée mardi soir lors d’un autre conseil des ministres extraordinaire, et entrer en application le 1er décembre , « comme promis par le gouvernement, disait Mireille Duval de la CSTP-FO, donc il a tenu sa parole. »

Cette augmentation sera suivie de deux nouvelles hausses de 1% chacune au cours de l’année prochaine, pour atteindre 4% d’augmentation à la fin 2022. Édouard Fritch exprimait aussi sa satisfaction concernant le fonds de soutien pour les salariés qui perdent involontairement leur emploi, mais il ne sera pas mis en place immédiatement comme le demandaient les syndicats. La route est encore longue pour en faire une réalité, comme l’explique Yvonnick Raffin : des discussions tripartites vont être engagées pour une application au 1er janvier 2023.

Obligation vaccinale maintenue, amende diminuée de moitié

En revanche, la loi sur l’obligation vaccinale reste en place : le président la juge « indispensable pour les deux mois à venir » mais n’exclut pas une révision si le rebond épidémique annoncé ne se matérialise pas. Le montant de l’amende est réduit de moitié.

Mireille Duval, de la CSTP-FO, explique que les syndicats n’auraient « pas pu faire plus » sur l’obligation vaccinale : les conclusions du rapporteur public du Conseil d’État, rendues lundi à Paris, augurent d’un rejet de plusieurs recours contre la loi, et donc de sa validation par la plus haute juridiction administrative. En revanche, une revendication importante sur le paiement des heures supplémentaires et d’astreinte dans la fonction publique devrait être satisfaite avant la fin du premier semestre 2022.

Le protocole de fin de conflit dans son intégralité :

Accord de Fin de Conflit by Dani Recto