La grève générale peu suivie sauf au port

La grève générale contre la réforme des retraites était très peu suivie mercredi matin, mis à part au port où les dockers en grève ont répondu à l’appel de Mahinui Temarii. Ils déchargent le porte-conteneurs actuellement à quai, mais les marchandises ne sortent pas du terminal de commerce international.

De l’aveu même des syndicats, la grève générale contre la réforme des retraites était très peu suivie mercredi matin. Au niveau de l’aéroport, on ne recense qu’un seul gréviste au niveau d’une société de sûreté. Les pompiers sont tous à leur poste et aucune perturbation ne touche les vols. Si les syndicats annoncent quelques grévistes dans les hôtels de Bora Bora et Moorea, on dénombre peu de perturbations dans les autres les secteurs d’activité. L’intersyndicale doit se réunir mercredi après-midi pour faire le point sur la grève, et annonce vouloir remobiliser les troupes jeudi.

Les marchandises ne sortent plus de Motu uta

Seul véritable secteur touché par la grève, au port de Motu Uta, une cinquantaine de travailleurs des sociétés d’acconage (Cowan, Sat Nui et Cotada) occupaient un piquet ce mercredi matin à l’entrée du terminal de commerce international. Sur place, le représentant du syndicat des dockers et secrétaire général RTP-ARO no Porinetia, Mahinui Temarii, assurait que l’activité du terminal serait « arrêtée » jusqu’à ce que « le président du Pays accepte de rediscuter de la PSG en général, et pas seulement des retraites ». L’activité du transport était également perturbée au port, au moins pour la société Locatrans, confirmait ce mercredi le port autonome.

Malgré tout, l’entrée du terminal de commerce international n’était pas bloquée, et un porte-conteneurs était même en cours de déchargement. « On décharge le bateau et on le laisse repartir », expliquait Mahinui Temarii.

Pourtant, ce n’est pas la totalité des travailleurs du port qui a cessé le travail mercredi : en plus des dockers qui déchargaient le porte-conteneur, les employés dans les bureaux des sociétés d’acconage étaient également à leur poste.

Le directeur du port autonome, Georges Puchon, confirmait ce mercredi matin : « Les employés des trois acconiers ont suivi les consignes de Mahinui : ils déchargent le bateau Pacific Islander II qui est arrivé ce matin, mais les conteneurs ne sortent pas du port. Ils ont accepté de sortir les médicaments et les denrées périssables samedi. » Pour Georges Puchon, « aujourd’hui (mercredi) est un échauffement, il faut voir demain (jeudi) ».

Benoît Buquet avec Vaite Urarii-Pambrun