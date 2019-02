La grève s’enlise à Toa Moorea

La grève entamée lundi dernier par la confédération O oe to oe rima au sein du supermarché Champion Toa Moorea ne trouve pas d’issue. Le secrétaire général de la confédération, Atonia Teriinohorai, a annoncé vendredi qu’il souhaitait « étendre et durcir » le mouvement.

Le conflit social entre la confédération O oe to oe rima et la direction de Champion Toa Moorea n’était pas prêt de se régler vendredi après cinq jours de grève. Sans négociations concluantes, le secrétaire général de la confédération, Atonia Teriinohorai, a annoncé vouloir « durcir le mouvement et l’étendre à d’autres enseignes du même groupe ».

Les revendications portent notamment sur le « non respect du droit syndical », le « recul sur des acquis sociaux » et le licenciement d’un employé, selon le syndicaliste. La direction a communiqué en début de semaine pour indiquer que le magasin restait ouvert malgré le mouvement de grève et qu’elle ne souhaitait pas négocier dans une ambiance « tendue ».