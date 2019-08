La grosse bourde du Los Angeles Times

Un article du Los Angeles Times du 16 juin dernier consacré à la Polynésie française confond Tahiti et Haïti. Les journalistes avaient été invités par Tahiti Tourisme en novembre dernier pour faire la promotion du fenua…

C’est pourtant un journal sérieux, le Los Angeles Times. Mais dans son édition du 16 juin 2019, qui consacre une pleine page à « Tahiti et Ses Îles », une erreur s’est glissée : la fiche descriptive du pays, en bas de page, confond Tahiti et Haïti. Dommage, pour un article au titre alléchant puisqu’il présentait la Polynésie française comme l’un des « grands influenceurs » du Pacifique. et citant les dirigeants du Pays qui lançaient des appels aux investisseurs étrangers

L’article a été réalisé pour le Los Angeles Times par des journalistes de One World Media, une société de communication de Barcelone qui se targue de compter parmi ses clients des titres prestigieux comme Le Figaro ou Fortune. Ils sont venus au fenua en novembre dernier, à l’invitation de Tahiti Tourisme qui réalise ce type d’opération régulièrement. Moorea, Bora Bora, et Tahiti étaient au programme, si l’on en juge par la page Facebook de One World Media.

Apparemment, ça n’a choqué personne, ni chez One World Media ni au vénérable LA Times, de voir une île du Pacifique qui développe son tourisme de luxe appelée en créole « Repiblik Ayiti », un pays des Caraïbes parmi les plus pauvres du monde, victime de catastrophes naturelles en série.

Ah la géographie, c’est compliqué…